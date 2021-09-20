Kandaharlı onlarca şarkıcı ofislerini kapatıp Pakistan'a kaçtı - Haberler
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Kandaharlı onlarca şarkıcı ofislerini kapatıp Pakistan'a kaçtı

AA / Quatratullah Razwan - Haberler | Kültür Sanat

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şarkıcılardan detaylar Kandaharlı şarkıcı Farid Naveed ile röportaj Kandaharlı şarkıcı Faiz Muhammad Kandahari ile röportaj PAKİSTAN - Afganistan'ın Kandahar kentinde yaşayan onlarca şarkıcı, ofislerini kapatıp Pakistan'a kaçtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şarkıcılardan detaylar

Kandaharlı şarkıcı Farid Naveed ile röportaj

Kandaharlı şarkıcı Faiz Muhammad Kandahari ile röportaj PAKİSTAN - Afganistan'ın Kandahar kentinde yaşayan onlarca şarkıcı, ofislerini kapatıp Pakistan'a kaçtı. Kandahar'daki şarkıcılar, Taliban'ın gelişiyle işlerinin durma noktasına geldiğini ve son bir aydır kimsenin programlara davet edilmediğini söylediler. Pedagoji eğitimi alan ve Kandahar'da bir müzik ofisi sahibi şarkıcı Farid Naveed, Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmeden önce düğün ve partilerde müzik çaldığını ancak şu an düğünlerde müziğin çalınmasına izin verecek resmi karar olmaması sebebiyle Afganistan sınırında gelişmeleri takip ettiğini belirtti. Naveed ayrıca "Taliban'a müziğe yönelik politikaları için gerçekten teşekkür ediyorum, bizi engellemediler ve müzik cihazlarımıza zarar vermediler." dedi. Kandaharlı şarkıcı Faiz Muhammed Kandahari de "Taliban'dan müzik hakkında acil bir karar vermesini istiyorum. Mesleğimize devam edip etmeyeceğimizi bize bildirmeliler. Altı ay önce savaşın başlamasından bu yana herhangi bir müzik partimiz olmadı, Taliban'ın müzik konusundaki duruşunu açıklamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kandaharlı onlarca şarkıcı ofislerini kapatıp Pakistan'a kaçtı

Kandaharlı onlarca şarkıcı ofislerini kapatıp Pakistan'a kaçtı

Kandaharlı onlarca şarkıcı ofislerini kapatıp Pakistan'a kaçtı

Kandaharlı onlarca şarkıcı ofislerini kapatıp Pakistan'a kaçtı
AA / Quatratullah Razwan - Son Dakika Haberleri
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