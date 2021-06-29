Kanatlı sektörü ihracatta rekora kanat çırptı

2020 yılının ocak-mayıs döneminde 347 milyon dolar dövizi ülkemize kazandıran kanatlı sektörü, 2021 yılının ilk beş aylık döneminde ihracatını yüzde 27'lik artışla 440 milyon 778 bin dolara taşıdı.

2020 yılının ocak-mayıs döneminde 347 milyon dolar dövizi ülkemize kazandıran kanatlı sektörü, 2021 yılının ilk beş aylık döneminde ihracatını yüzde 27'lik artışla 440 milyon 778 bin dolara taşıdı. Kanatlı sektörü, 2021 yılı sonunda ihracatta 1 milyar dolar barajını geçmeyi hedefliyor.

Türkiye, 2020 yılı mayıs ayında kanatlı sektöründen 50 milyon dolar döviz geliri elde etmişken, 2021 yılı mayıs ayında yüzde 101'lik yükselişle 100 milyon 305 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Pandemi sürecinde sağlıklı gıda tüketiminin daha da yükselen değer konumuna geldiğine işaret eden Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, kanatlı etine dünyanın her tarafından talep artışı olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin kanatlı eti üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını, yumurtada ise dünya ikincisi olduğunu anlatan Girit, "Kanatlı sektörü olarak 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız yıllar oldu. 2021 yılında da bu performansımızı devam ettirerek ihracatta 1 milyar doların üzerine çıktığımız yıllar arasına 2021 yılını da eklemek ve 1 milyar doların üzerinde dövizi ülkemize kazandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Damızlık yumurta talebi arttı

2021 yılının ocak-mayıs döneminde Türkiye'nin yumurta ihracatının yüzde 63'lük artışla 93 milyon dolardan 151,4 milyon dolara çıktığının altını çizen Girit, sofralık yumurta ihracatında sorunlar yaşansa da, 2021 yılında dünya genelinde damızlık yumurta talebinde bir artış olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yumurta ihracatında damızlık yumurta talebinin Rusya'dan yoğun bir şekilde geldiğine işaret eden Girit sözlerini şöyle sürdürdü:

"Damızlık yumurta talebindeki artışla birlikte Rusya en çok yumurta ihraç edilen ülke konumuna yükseldi. 2021 yılının ocak-mayıs döneminde yumurta ihracatımızda Rusya 26,5 milyon dolarlık tutarla birinci sırada yer alırken, Birleşik Arap Emirlikleri 23,3 milyon dolarla ikinci oldu. Damızlık yumurta ihraç edebildiğimiz Irak'a ise 20,3 milyon dolarlık yumurta ihraç ettik. Bu ülkeleri Suriye, Katar, Umman, Kuveyt, Kazakistan, Bahreyn ve Dubai izledi. Damızlık yumurta ihracatında Türki Cumhuriyetlerden de yoğun talep aldık. 2021 yılının ilk beş ayında 38 ülkeye yumurta ihraç ettik." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı