Kanatlı Hayvanlar Yetiştirmek Hobisi Oldu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Feyyaz Sözüçen, hobi olarak başladığı kanatlı hayvan yetiştiriciliği işini, zamanla geliştirerek gelir kapısı haline getirdi.

Geçen sene hobi olarak tavuk ve hindi yetiştiriciliği ile uğraşan Sözüçen, kendisine ait depoyu çiftliğe dönüştürerek bu işi yapmaya karar verdi.

Zamanla mevcut hayvan sayısını artıran Sözüçen, 220 metrekare alan üzerinde kurulu depoda organik tavuk ve hindi yetiştirerek, ekonomik gelir elde etti.

Sözüçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce batıda elektrik işiyle uğraştığını söyledi.

İlçeye bir kilometre uzaklıkta bir depo oluşturduğunu dile getiren Sözüçen, şunları kaydetti:

"Bugün Amerikan bronz hindi, süzek tavukları, köy ve süs tavukları gibi yerli ve yabancı 300'e yakın kanatlı hayvanım var. Hobi olarak başladığım kanatlı hayvanlar gelir kapım oldu. Batıda elektrik işlerinde çalışıyordum. Yaz aylarında kendi memleketimde, kışın ise batıya gidip çalışmak zorunda kalıyordum. Boş arsam vardı. Değerlendirmek için neler yapabilirim diye arayışlara girdim."

Kanatlı hayvan çeşitleri ve yetiştiriciliği ile ilgili çok araştırma yaptığını dile getiren Sözüçen, bu işi büyütmek için devlet destekli hibelere başvuracağını belirtti.

Civciv talebi üzerine 4 kuluçka makinesi getirdiğini dile getiren Sözüçen, "Buradaki hayvanlarımızın beslenmesi tamamen organik. Yonca ve buğdayla besliyoruz. Doğal ortamda yetişen hayvanların her zaman eti ve yumurtası çok iyidir. Bunlar doğal ortamda yetişiyor. Ailemin desteğiyle yetiştiriyoruz, çoğaltıyoruz, satıyoruz. Sabah erken bisikletime biner gelirim. Etrafı her gün temizlerim, yemlerine, sularına, ilaçlarına dikkat ederim. İğnelerini, aşılarını kendim yaparım. Masrafı var ama keyfi anlatılamaz. Gece yarısına kadar başlarındayım." ifadelerini kullandı.