Kanatlı hayvan damızlık tesislerindeki hayvanlardan numune alındı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, il genelinde bulunan kanatlı hayvan damızlık tesislerinde denetimler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, hayvanlardan da numune alındığını aktardı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, il genelinde bulunan kanatlı hayvan damızlık tesislerinde denetimler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, hayvanlardan da numune alındığını aktardı.

İl Müdürü Yoldaş, kurumların haftalık yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. İl genelinde kanatlı damızlık tesislerinde sertifikasyona esas numune alımları gerçekleştirdiklerini ve ilgili laboratuvarlara gönderildiğini anlatan İl Müdürü Yoldaş, "İl Müdürlüğümüzce Ramazan ayı boyunca tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla gıda denetimlerimiz artarak devam etmektedir. İl Müdürlüğümüzce Osmaneli ilçemizde ayva bahçelerine Akdeniz meyve sineği tuzakları takıldı ve karpuz fidelerinin kontrolü yapıldı. Ramazan ayı boyunca denetimlerimiz gıda yönünde ağırlıkta olacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı