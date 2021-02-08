Kanatlı Güdüm Kiti'nin yeni teslimatları yapıldı
08.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:22
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kanatlı Güdüm Kiti'nin (KGK) yeni teslimatlarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yapıldığını açıkladı.
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kanatlı Güdüm Kiti'nin (KGK) yeni teslimatlarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yapıldığını açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetlerimize güdüm kitleri teslimatlarına devam ediyoruz. Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yapıldı" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enes Duran