KANATLARINDAN YARALI 2 KIZIL ŞAHİN TEDAVİYE ALINDI

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de kanatlarından yaralı halde bulunan iki kızıl şahin tedavi altına alındı.

Mevlana ve Rızaiye mahallelerinde vatandaşlar, biri kanadından av tüfeğiyle vurulmuş, diğeri elektrik tellerine takılarak kanadından yaralanan iki kızıl şahin buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Görevliler tarafından teslim alınan yaralı kuşlar, tedavisi için DKMP Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne götürdü. Burada, veteriner hekim tarafından ilk müdahaleleri yapılan kızıl şahinlerin, tedavilerinin ardından, uçma yetilerini kazanmaları durumunda doğaya salınacakları belirtildi.