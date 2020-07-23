Kanatlarına uçurtma ipi dolanan ebabil kuşu kurtarıldı Kanatlarına uçurtma ipi dolanan ebabil kuşu kurtarıldı Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evin çatısındaki uçurtma ipine takılan ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kanatlarına uçurtma ipi dolanan ebabil kuşu kurtarıldı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evin çatısındaki uçurtma ipine takılan ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şabaniye Mahallesi Hasanbey Caddesi bulunan bir evin çatı katında uçurtma ipine takılan kuş için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Merdiven aracı ile yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kuşu bulunduğu yerden alan ekipler, kanatlarına dolanan uçurtma ipinden kuşu kurtardı. Ebabil kuşunu İpekyolu İtfaiye Grup Amirliğine getiren ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kanadında ve ayaklarında yara oluşan ebabil kuşunu teslim alan ekipler, tedavisini tamamlayıp doğaya bıraktı.

Kaynak: İHA