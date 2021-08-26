Kanat Özsert: Altyapı olmadan üst yapı olmaz
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Kanat Özsert: Altyapı olmadan üst yapı olmaz

Kanat Özsert: Altyapı olmadan üst yapı olmaz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Türk futbolunun oyuncu fabrikası olmaya devam ediyor.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Türk futbolunun oyuncu fabrikası olmaya devam ediyor. Milli takımlara bugüne kadar 33 oyuncu kazandıran Altınordu Futbol Okulları'nda birçok bölgede yeni yıldız yetiştirmek için çalışmalar devam ediyor. Altınordu Bodrum Futbol Okulları sorumlusu Kanat Özsert, "Altınordu Futbol Okulları mili takımımıza 33 oyuncu kazandırdı ve yetiştirdiği birçok oyuncu Avrupa liglerinden başarıyla ter döküyor. Altyapı olmadan, üst yapı olmaz" dedi.

Son 4 yılda Türk futboluna genç oyuncular kazandıran Altınordu, altyapısına yaptığı yatırımların meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşıyor. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer, Barış Alıcı, Erce Kardeşler gibi birçok futbolcuyu yetiştirip üst liglere ve Avrupa liglerine yollayan Altınordu'da yeni yıldızların yetişmesi için çalışmalar devam ediliyor.

"ALTINORDU SADECE BİR FUTBOL KULÜBÜ DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİR EĞİTİM KURUMU"

Altınordu Bodrum Futbol Okulları Sorumlusu Kanat Özsert, Altınordu'nun sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bir eğitim kurumu olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza yalnızca futbol değil, her konuda örnek olmamız gerekiyor. Onlara sporun bir yaşam biçimi olduğunu göstermeli, rol model olmalı ve farkındalıklarını artırmalıyız. Spor insanı kendiyle ve toplumla barıştırıyor, paylaşımcı yönünü artırıyor, yüzünün gülmesini sağlıyor. Biz büyükler sözlerimizle değil, yaptıklarımızla örnek olmalı ve çocuklarımıza dünyanın güzel taraflarını yaşayarak anlatmalıyız. Futbolcuları 5 yaşından 19 yaşına kadar çok sistematik bir şekilde çalıştırıyoruz. Biz Bodrum olarak 12 yaşındaki kardeşlerimizi yetiştiriyoruz. A takım seviyesine getirebilecek seviyede çalışmanın sonucunda A takımda da zorlu lig performansında forma şansı vermeye çalışıyoruz. Hedefimiz yeni gençleri ülke futboluna kazandırmak. Altınordu Futbol Okulları mili takımımıza 33 oyuncu kazandırdı ve yetiştirdiği birçok oyuncu Avrupa liglerinden başarıyla ter döküyor. Altyapı olmadan, üst yapı olmaz" ifadelerini kullandı.


Kanat Özsert: Altyapı olmadan üst yapı olmaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Kanat Özsert: Altyapı olmadan üst yapı olmaz - Haberler Spor
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