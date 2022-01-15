Kanarya, yeni hocası İsmail Kartal'la beyaz sayfa açmak istiyor! Fenerbahçe'den cesur kadro

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde Antalyaspor'a karşı sınav veriyor. Son 5 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen Kanarya, yeni hocasıyla beyaz sayfa açmak istiyor. Antalyaspor da kötü gidişatta. Hayli eksikleri olan Fenerbahçe, cesur bir kadroyla sahaya çıktı.

Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yolların ayrılması sonrasında hocasız geçen dönemde kötü gidişatı durduramayan ve takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor.

YAKLAŞIK 7 YIL SONRA

İsmail Kartal, yaklaşık 7 yıl sonra Fenerbahçe'nin başında görev yapacak. Fenerbahçe'de toplamda 7 eksik var. Antalyaspor'da da 4 eksik var.

Fenerbahçe'de eksikler:

Altay Bayındır

Berisha

Mert Hakan

Attila Szalai

Novak

Crespo

Enner Valencia

İşte ilk 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Naldo, Güray, Poli, Fredy, Ghacha, Doğukan, Wright

Fenerbahçe: Berke, Samuel, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Sosa, Zajc, İrfan Can, Mesut, Rossi, Serdar Dursun

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