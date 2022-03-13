Fenerbahçe maça müthiş başladı! Alanyaspor tüm hatlarıyla savunmada - Haberler

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Fenerbahçe maça müthiş başladı! Alanyaspor tüm hatlarıyla savunmada

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Ligde 4 maçtır yenilmeyen sarı-lacivertliler bu maçı da kazanarak üst sıralar için iddiasını korumak istiyor. Karşılaşmada 0-0'lık eşitlik var.

Alanyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler kritik deplasmandan 3 puanla dönerek ligde üst sıralarda kalmayı hedefliyor.

Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'da Fatih Aksoy, Daniel Candeias ve Famara Diedhiou forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci ve sakatlıkları bulunan Enner Valencia, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak maç kadrosunda yer almıyor.

Alanyaspor: Marafona, Awaziem, Milunovic, Furkan, Juanfran, Umut, Efkan, Tayfur, Novais, Emre Akbaba

Fenerbahçe : Altay, Ozan, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, Mesut, Rossi, Osayi, Serdar Dursun

Dakika 4: Alanyaspor bu kendi yarı alanında hazırlık paslarıyla çıkmak istiyor. Fenerbahçe ön alanda yaptığı baskıyla rakibini hataya zorluyor.

Haberler.com - Spor

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