Fenerbahçe maça müthiş başladı! Alanyaspor tüm hatlarıyla savunmada

Alanyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler kritik deplasmandan 3 puanla dönerek ligde üst sıralarda kalmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'da Fatih Aksoy, Daniel Candeias ve Famara Diedhiou forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci ve sakatlıkları bulunan Enner Valencia, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak maç kadrosunda yer almıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Awaziem, Milunovic, Furkan, Juanfran, Umut, Efkan, Tayfur, Novais, Emre Akbaba

Fenerbahçe : Altay, Ozan, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, Mesut, Rossi, Osayi, Serdar Dursun

CANLI ANLATIM

Dakika 4: Alanyaspor bu kendi yarı alanında hazırlık paslarıyla çıkmak istiyor. Fenerbahçe ön alanda yaptığı baskıyla rakibini hataya zorluyor.

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