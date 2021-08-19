Kanarya, Kadıköy'de tur kapısını aralamak istiyor! Fenerbahçe-Helsinki maçı başladı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında HJK Helsinki'yi konuk ediyor. Saat 21.45'te başlayan ücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor. Sarı-lacivertliler Samatta, Valencia ve Serdar Dursun'un yokluğunda karşılaşmaya forvetsiz çıkıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden izleyebilirsiniz.

Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda HJK Helsinki'yle karşılaşıyor. Sahasında avantajlı bir skor almak isteyen sarı-lacivertliler, Finlandiya ekibi karşısında hata yapmak istemiyor.

FENERBAHÇE'DE SAKATLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun ve Enner Valencia'nın yanı sıra Pelkas da bu maçta oynamıyor. UEFA kadrosuna yazılmayan Mbwana Samatta da mücadelede görev yapmıyor. Ayrıca Mathias Zanka, Mame Baba Thiam, Mauricio Lemos, Burak Kapacak, Diego Perotti, Kim Min-Jae, Steven Caulker ve Nabil Dirar UEFA'ye verilen 23 kişilik kadroda yer almadı.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay,Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel, Sosa, Gustavo, Novak, Mesut Özil, Zajc, İrfan Can Kahveci.

HJK Helsinki: Tannander; Tenho, Moren, O'Shaughnessy; Saksela, Sparv, Jair, Murillo; Olusanya, Ro. Riski, Browne

CANLI ANLATIM

Dakika 18: Fenerbahçe atağında Gustavo uzaklardan şansını denedi, Tannander iki hamlede topu kontrol edebildi.

Dakika 27: Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Sosa'nın çaprazdan çevirdiği topa arka direkte Mesut gelişine vurdu top az farkla yandan auta gitti.