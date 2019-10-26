Kanarya deplasmanda farklı kazandı
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Konyaspor'u ağırladı.
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Konyaspor'u ağırladı. Fenerbahçe mücadeleden 5-1'lik üstünlükle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
6. dakikada sol kanattan gelişen atakta Rodrigues'in ortasına Muriqi bekletmeden vurdu. Önce kaleci Ertuğrul'un müdahale ettiği top direğe çarpıp, oyun alanına geri döndü.
11. dakikada Emre Belözoğlu ile verkaç yapan Rodrigues'in, rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
14. dakikada sol köşeden kullanılan korner atışı sonunda Moses'ın çalımlarla ceza alanına girip yaptığı vuruş Konyaspor savunmasından sekti ve Zanka'nın önünde kaldı. Müsait pozisyonda Zanka topu filelerle buluşturdu. 2-0
16. dakikada sağ kanattan Skubic'in ortasında Serdar Aziz'in yaptığı ters vuruşta top, Fenerbahçe ağlarına gitti. 2-1
28. dakikada orta alanda topu alan Ozan'ın rakibini geçerek sol tarafa verdiği pasta Rodrigues tekrardan Ozan'a bıraktı. Ozan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
32. dakikada Rodrigues'in sol kanattan çevirdiği topta Vedat Muriqi'nin yaptığı vuruş, üstten auta çıktı.
45+1. dakikada sağ kenardan kullanılan korner vuruşunda Serdar Aziz'in ön direkte yaptığı kafa vuruşu yandan auta çıktı.
45+1. dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında Vedat Muriqi'nin kafa vuruşu, kaleci Ertuğrul'un kucağında kaldı.
İKİNCİ YARI
58. dakikada Konyaspor'un kullandığı kornerde Moses'in uzaklaştırmak istediği topa Alper Uludağ'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Altay çıkardı.
63. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruş, yandan auta çıktı.
78. dakikada Gustavo'nun baskı yaprak Volkan Fındıklı'dan kaptığı topun ardından yaptığı sert vuruş, Jevtovic'e çarparak ağlarla buluştu. 4-1
82. dakikada Vedat Muriqi ceza sahası dışından sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta takımının 5. golüne imzasını attı. 5-1
87. dakikada Altay-Isla anlaşmazlığı sonucu çaprazda topla buluşan Bajic'in şutu yan ağlarda kaldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, İsmail Şencan xx
Fenerbahçe: Altay xx, Isla xxx, Zanka xxx, Serdar xxx (Sadık dk. 69 xx), Hasan Ali xx, Gustavo xxx, Emre Belözoğlu xxx (Tolga Ciğerci dk. 60 xx), Ozan xxx, Moses xxx (Alper dk. 81 ?), Rodrigues xxx, Vedat Muriqi xxx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Rami, Tolgay Arslan, Zajc, Jailson, Deniz, Mevlüt
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Konyaspor: Ertuğrul x, Skubic xx, Ali Turan x (Volkan Fındıklı dk. 46 x), Anicic x, Alper Uludağ x, Jevtovic x, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Miya x (Bajic dk. 80 ?), Deni Milosevic x, Mücahit Can Akçay x (Shengelia dk. 46 x)
Yedekler: Mücahit Atalay, Ferhat, Fallou Diagne, Selim, Hadziahmetovic, Ali Çamdalı, Erdon Daci
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Rodrigues (dk. 11), Zanka (dk. 14), Ozan (dk. 28), Gustavo (dk. 78), Vedat Muriqi (dk. 82) (Fenerbahçe), Serdar Aziz (dk. 16 k.k) (Konyaspor)
Sarı Kartlar: Gustavo (Fenerbahçe), Miya (Konyaspor)
(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)