Kanarya Adaları'nı kum fırtınası vurdu

23.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:18

İspanya'nın tatil bölgelerinden olan Kanarya Adaları'nda kum fırtınası etkili olurken, çok sayıda uçuş iptal edildi.

Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan tatil merkezi Gran Canaria, Kuzey Afrika'dan gelen kum fırtınası etkisi altına girdi. Bölgeye ve bölgeden yapılacak çok sayıda uçuş iptal edildi. Metoroloji, rüzgar hızının saatte 120 kilometreye ulaştığını ve olumsuz hava şartlarının yarına kadar devam edeceğini bildirdi. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü kum fırtınasında, tatil merkezi olan Gran Canaria'da halk evlerine kapandı.

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Turuncuya dönen havadan detay görüntüler

Kaynak: DHA