Kanarya Adaları'nda orman yangını hız kesmiyor; 8 bin kişi tahliye edildi

19.08.2019 17:29

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda kontrolden çıkan orman yangını nedeniyle bölgede yaşayan 8 bin kişi tahliye edildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında 3 bin 400 hektar ormanlık alan kül oldu.

Kanarya Adaları'nda cumartesi günü başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle bölgede yayılmaya devam ediyor. Kanarya Adaları bölgesel hükümeti yetkilileri hızla yayılan yangın nedeniyle endişeli olduklarını açıkladı. Halk aynı sebepten dolayı bu ay ikinci defa evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yangınla mücadele çalışmalarında 700 itfaiyeci ve 14 yangın söndürme uçağı kullanılıyor. Yetkililer, yangını ancak birkaç gün içerisinde kontrol altına almanın mümkün olabileceğini belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle