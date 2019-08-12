Kanarya Adaları'nda orman yangını: Bin hektar ormanlık alan kül oldu

Kanarya Adaları'nda orman yangını: Bin hektar ormanlık alan kül oldu

İspanya'ya bağlı özerk bölge Kanarya Adaları'nda meydana gelen orman yangınlarında yüzlerce hektar ormanlık alan alevlere teslim olurken bölgede yaşayan yerel halk güvenli bölgelere tahliye edildi.

12.08.2019 15:09

İspanya'ya bağlı özerk bölge Kanarya Adaları'nda meydana gelen orman yangınlarında yüzlerce hektar ormanlık alan alevlere teslim olurken bölgede yaşayan yerel halk güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kaynak: Euronews.com

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