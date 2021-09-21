Kanarya Adaları'nda faaliyete geçen yanardağdan dolayı bölgedeki 5 bin kişi tahliye ediliyor - Haberler
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Kanarya Adaları'nda faaliyete geçen yanardağdan dolayı bölgedeki 5 bin kişi tahliye ediliyor

AA / Andres Gutierrez - Haberler | Güncel

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyeti devam etti.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyeti devam etti. Aktif hale gelen yanardağ etrafındaki yerleşim birimlerinde yaşayan 5 bin kişi tahliye edilmeye devam ediyor.

Kanarya Adaları'nda faaliyete geçen yanardağdan dolayı bölgedeki 5 bin kişi tahliye ediliyor

Kanarya Adaları'nda faaliyete geçen yanardağdan dolayı bölgedeki 5 bin kişi tahliye ediliyor

Kanarya Adaları'nda faaliyete geçen yanardağdan dolayı bölgedeki 5 bin kişi tahliye ediliyor

Kanarya Adaları'nda faaliyete geçen yanardağdan dolayı bölgedeki 5 bin kişi tahliye ediliyor
AA / Andres Gutierrez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kanarya Adaları'nda faaliyete geçen yanardağdan dolayı bölgedeki 5 bin kişi tahliye ediliyor - Haberler
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