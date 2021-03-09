Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan Afrikalı düzensiz göçmenlerden 5'i öldü, 43'ü kurtarıldı

Kuzey Afrika'dan yola çıkan ve İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan 48 düzensiz göçmenden 5'inin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuzey Afrika'dan yola çıkan ve İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan 48 düzensiz göçmenden 5'inin hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanyol haber ajansı EFE'nin Sahil Güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Güney Sahra ülkelerinden gelen 48 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin, Kanarya Adaları'nın 250 kilometre güneyinde dün battığı ve göçmenlerden 43'ünün kurtarıldığı belirtildi.

İspanyol ekiplerin, denizde ölen düzensiz göçmenlerden birinin cesedine ulaşabildiği, diğer 4'ünün cesetlerinin arandığı kaydedildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin, Kanarya Adaları'nda karaya çıkarıldıkları bildirildi.

Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılara yapılan düzensiz göç sırasında bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli