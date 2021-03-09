Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan Afrikalı düzensiz göçmenlerden 5'i öldü, 43'ü kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan Afrikalı düzensiz göçmenlerden 5'i öldü, 43'ü kurtarıldı

09.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:18
Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan Afrikalı düzensiz göçmenlerden 5'i öldü, 43'ü kurtarıldı

Kuzey Afrika'dan yola çıkan ve İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan 48 düzensiz göçmenden 5'inin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuzey Afrika'dan yola çıkan ve İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan 48 düzensiz göçmenden 5'inin hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanyol haber ajansı EFE'nin Sahil Güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Güney Sahra ülkelerinden gelen 48 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin, Kanarya Adaları'nın 250 kilometre güneyinde dün battığı ve göçmenlerden 43'ünün kurtarıldığı belirtildi.

İspanyol ekiplerin, denizde ölen düzensiz göçmenlerden birinin cesedine ulaşabildiği, diğer 4'ünün cesetlerinin arandığı kaydedildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin, Kanarya Adaları'nda karaya çıkarıldıkları bildirildi.

Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılara yapılan düzensiz göç sırasında bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Ali Şansalan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ersun Yanal Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan Afrikalı düzensiz göçmenlerden 5'i öldü, 43'ü kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:37:57. #1.15#
title