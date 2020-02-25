Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de bir otel, bir İtalyan vatandaşında korona virüsünün tespit...
Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de bir otel, bir İtalyan vatandaşında korona virüsünün tespit edilmesinin ardından karantina altına alındı.
25.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:04
Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de bir otel, bir İtalyan vatandaşında korona virüsünün tespit edilmesinin ardından karantina altına alındı. Otelde yaklaşık bin turist bulunduğu belirtildi. - KANARYA ADALARI
Kaynak: İHA
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