25.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:04

Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de bir otel, bir İtalyan vatandaşında korona virüsünün tespit edilmesinin ardından karantina altına alındı. Otelde yaklaşık bin turist bulunduğu belirtildi. - KANARYA ADALARI

Kaynak: İHA