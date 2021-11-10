"Kanaman fazla, korkma" dedi, ağır yaralı çocuğu uyutmadı

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da aralarındaki sigara meselesi yüzünden tartışan 2 çocuğun kavgasında bıçaklanarak bir çocuk ağır yaralandı. Kanlar içinde yerde yatan ve kan kaybı fazla olan çocuğu bilinci açık tutmak isteyen sağlıkçı kadınlar, "Kanaman şu anda fazla ama derin değil. Korkma tamam mı? Korkma" diyerek çocuğu uyutmadı.

Olay, Hamidiye Mahallesi 757 Sokak'ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta vakit geçiren yabancı uyruklu M.U. (14) isimli çocuk, parkta bulunan M.E.Ö.'den (14) sigara istedi. Kendisine sigara vermeyi reddeden çocukla "küfretti" diye tartışan yabancı uyruklu çocuk yanında bulundurduğu bıçakla kavga ettiği M.E.Ö'yü bacağından bıçakladı. Bıçaklanan çocuk kanlar içinde yere yığılırken, yabancı uyruklu çocuk hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı çocuğun yardımına koşan çevredeki esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar esnaf eline geçirdiği bezle çocuğun bacağındaki yaraya tampon yapıp kanamayı durdurmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Sağlıkçı kadınların biri çocuğun bilincini açık tuttu, diğeri müdahale etti

Kanlar içinde yerde yatan çocuğun aşırı kan kaybından dolayı bilincinin kapanmak üzere olduğunu fark eden kadın sağlıkçı Özlem Özdemir (23), diğer kadın sağlıkçı arkadaşı müdahale ettiği sırada çocuğa seslenerek, "Kesi 4-5 santim bir yer. Kanaman şu anda fazla ama derin değil. Korkma tamam mı? Korkma" diyerek çocuğun bilincinin kapanmamasını sağladı. Yapılan müdahalelerin ardından vatandaşlarında yardımı ile sedyeye alınan yaralı çocuk ambulansa taşındı. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan çocuğun peşine düşen polis ekipleri çok geçmeden şüpheli çocuğu Atatürk Bulvarı üzerinde yakaladı. Suç aleti bıçakla birlikte yakalanan çocuk gözetim altına alınırken, gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna "Sövdü" diye cevap verdi. Şüpheli çocuk gözetim altında tutulmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY