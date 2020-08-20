Kanalların, havuzlardan daha temiz olduğunu savunup, tehlikeli sulara atladılar
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Kanalların, havuzlardan daha temiz olduğunu savunup, tehlikeli sulara atladılar

ADANA'da sıcak havadan bunalan gençler, tehlikeye aldırış etmeden kanallara girerek serinliyor.

Kanalların, havuzlardan daha temiz olduğunu savunup, tehlikeli sulara atladılar
20.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:11

ADANA'da sıcak havadan bunalan gençler, tehlikeye aldırış etmeden kanallara girerek serinliyor. Kanalda serinleyen Mustafa Kaput (16), "Havuz suyu pis. Serin ve derin değil. Kanal akıntılı su ve daha temiz" dedi.

Adana'da ağustos ayıyla birlikte 40 dereceyi bulan sıcaklarda Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kanallara gelen gençler, belediyelerin açtığı ücretsiz havuzlar yerine, her yaz onlarca kişinin boğulduğu kanallarda yüzmeye devam ediyor. Grup halinde gelerek, kanal kenarındaki bariyerlerden suya atlayan gençler, havuz sularının düzenli temizlenmediğini iddia etti. Yaz sıcağıyla birlikte bunaldıklarını belirten Mustafa Kaput, "Hava sıcak. Yaz sıcağı malum. Serinliyoruz biz de. Havuz suyu pis. Serin ve derin değil. Kanal akıntılı su ve daha temiz. Ayrıca serin. Havuzu mesela bir iki ay boyunca doğru düzgün temizlemiyorlar. En azından burası akıntılı su" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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