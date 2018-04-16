Kanallarda Korkutan Balık Ölümleri

Eskişehir Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESABDER) Başkanı Zekayi Büyükarslan, kanallarda gerçekleşen balık ölümlerine bir an önce önlem alınmasının gerektiğini anlattı.

Sazova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan kanallarda suların kesilmesinin birçok balığın ölmesine yol açtığı belirtildi. Bu olumsuz tablonun bir an önce ortadan kalkmasını isteyen ESABDER Başkanı Zekayi Büyükarslan, yetkilileri müdahaleye çağırdı. Balıkların kurtarılmasını isteyen Başkan Büyükarslan, "Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sulama kanalı kesildiği için balıklar ölmüş. Burada yaşayan balıklar belli bir noktaya toplanmışlar ve o noktada yavaş yavaş ölüyorlar. Çünkü su komple kesilmiş ve oksijen kalmamış. Kepenez, dargın ve sazanların binlercesi ölüyor. Elimize gelen fotoğraflar olayın bir bölümüdür. Yavruların yanında anaçlar da ölüyor. Bu adım doğaya bir müdahale olarak balık ölümlerine yol açıyor. Su bırakılmaz ise, bu tablo daha da ağırlaşır. Suyun azlığından dolayı kesilme yapılabilir ama balıkların da düşünülmesi lazım. Çünkü su kesilince balıkların hareket alanının düşünülmesi gerekiyor. Bu düşünülmüyor ve Türkiye'de yapılmıyor. 10 kilometre uzunluğundaki bir kanaldan bahsediyoruz. ya balıkların hareket edebileceği bir kanal sistemi yapılacak ya da az bir miktar su bırakıp balıkların kurtarılması sağlanacak. 3 gündür bu olay devam ediyor. Biran önce müdahale gerekiyor. Ne kadar erken müdahale yapılırsa, o kadar az balık ölür" dedi. - ESKİŞEHİR