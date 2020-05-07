Kanalizasyonların Kovid-19'un yayılmasında potansiyel risk oluşturabileceği uyarısı

Kanalizasyonların, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasında potansiyel risk oluşturabileceği uyarısı yapıldı.

Kanalizasyonların, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasında potansiyel risk oluşturabileceği uyarısı yapıldı.

Science Daily'nin haberine göre, kanalizasyonlar konusundaki uyarı, İskoçya'da Stirling Üniversitesinde görevli çevre biyologlarından geldi.

Profesör Richard Quilliam'ın liderliğindeki ekibin "Environment International" dergisinde yayımlanan makalesinde, insan sağlığının korunması mücadelesi çerçevesinde Kovid-19'un kanalizasyonlar yoluyla yayılması potansiyelinin "göz ardı edilmemesi gerektiği" vurgulandı.

Makalede endişelerin giderilmesi için bu konunun araştırılmasına kaynak ayrılması çağrısı yapıldı.

Quilliam, "Kovid-19'un, öksürük ve hapşırıkla saçılan damlacıklardan veya enfeksiyon taşıyan materyaller ile nesneler yoluyla yayıldığını biliyoruz. Öte yandan yakın geçmişte, hastanın Kovid-19 solunum yolu semptomlarına ilişkin testlerinin negatif çıkmasının ardından 33 güne kadar insan dışkısında virüse rastlandığı doğrulandı." ifadesini kullandı.

Makalede, Kovid-19 salgınına yol açan SARS-CoV-2 virüsüyle yakından bağlantılı SARS-CoV-1'in 2002-2003 yıllarında neden olduğu SARS salgınında Çin'deki iki hastanenin boşaltılan kanalizasyonunda SARS-CoV-1'e rastlanması örneği de verildi.

Kaynak: AA