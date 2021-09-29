SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Kanalizasyondan sızan pis su bodrum kattaki eve bastı

Kanalizasyon suyu evine sızan vatandaştan İSKİ'ye tepki

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de kanalizasyon şebekesinden sızan pis su istinat duvarını delip önce bodrum kattaki evi bastı, ardından sokağa taştı. Kendisinin ve ailesinin defalarca İSKİ'yi aradıklarını fakat ilgilenen olmadığını söyleyen daire sahibi Cabbar Işık, "Rögar yer altından damar yapmış ve sızarak bizim binamızın alt katına akıyor. Ben görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra gelip olayı çözmüşler. Kiracılar sürekli evime gelip daireden su geliyor diye şikayet ediyorlardı" diyerek tepki gösterdi.

Sultangazi Cebeci mahallesinde kanalizasyon şebekesinden sızan pis su istinaf duvarını delerek, bodrum katında yaşayan bir ailenin evine sızdı. Ardından da sokağa taştı. Pis su eve adeta çeşme gibi akmaya başladı. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Daire sahibi Cabbar Işık, kaç defa İSKİ'yi aradık ama ilgilenen olmadı 'Görüyorsunuz evin halini suç sizde değil her şey çok güzel olacaktı" diyerek İBB yönetimindeki İSKİ'ye tepki gösterdi.

Kendisinin ve ailesinin defalarca İSKİ'yi aramalarına rağmen kimsenin ilgilenmediğini ancak sosyal medyada paylaştıktan sonra kendilerine dönüş yaptıklarını belirten Cabbar Işık, " Rögar yer altından damar yapmış ve sızarak bizim binamızın alt katına akıyor ilk önce komşumuzun bahçesinden şüphelendiler burada 70 yaşında kalp hastası teyzemiz var onun gidip İSKİ'ye imza vermesi gerekiyor dediler kendi aracım ile götürdüm ve dilekçe yazdılar. Daha sonra bahçeyi kazdılar. Fakat sonrada burası ile alakası yok dediler. Ancak bahçeyi tekrar düzenlemeden öylece bıraktılar" dedi.

Işık, "rögardan gelen su duvardan çeşme gibi akıyordu üstelik bu mevzu bir günlük değil eski bir olay ama biz sebebini bilmiyorduk yerde parkeler vardı ve alttan geliyordu hepsi ıslandı sonra fayans yaptırdık bu defa ise duvardan gelmeye başladı ben görüntüleri sosyal medyada paylaştıktan sonra gece saat 12'de gelip yukarıdaki rogarı açmışlar ve kamera ile bakmışlar sonra olayı çözmüşler daha önce neredeydiniz benim bu yüzden psikolojim bozuldu kiracılar sürekli evime gelip daireden su geliyor diye şikayet ediyorlardı diyerek tepki gösterdi.

Bu defa sokağa akmaya başladı.

Yaşanan olayın geçici olarak çözülmesinin ardından bu defa ise binanın yan tarafında bulunan başka bir rögarın taşarak sokağa aktığı görüldü. Uzun zamandır akan pis suyun çatıdan gelen temiz su olduğunu sandıklarını belirten Ömer Özgül, "Öğrendik ki lağım suyu imiş ve çok pis kokuyor buradan yetkililere sesleniyorum lütfen bu sorunu bir an evvel çözün" dedi.

Binamızın altından yıldır su geliyor.

Sokak sakinlerinden Elmas Billor ise, " Binamızın altından 4 yıldır su geliyor yer altı suyu dendi ama bir çözüm bulunmadı İSKİ gelip kontrol ediyor ve bizlik bir problem değil diyerek gidiyor. 4 yıldır kaynağı belli olmayan bu su ile uğraşıyoruz. Bina yeni yapı ve kendimizce çözüm aradık sonrada kuyu açtık. İçine dalgıç motoru atıp suyu gidere verdik ama halen çözüm olmadı. İSKİ gelip bakıyor ancak kendileri ile alakası olmadığını söylüyorlar. Su evin içinde rutubete neden oldu ve evimizi oturulmaz hale getirdi" diye konuştu.