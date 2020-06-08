Kanalizasyondan kurtarılan sevimli yavru kedi sahibini bekliyor
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Kanalizasyondan kurtarılan sevimli yavru kedi sahibini bekliyor

Kanalizasyondan kurtarılan sevimli yavru kedi sahibini bekliyor Antalya'da kanalizasyon boruları arasına sıkışan yavru kedi Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

08.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:43

Kanalizasyondan kurtarılan sevimli yavru kedi sahibini bekliyor

ANTALYA - Antalya'da kanalizasyon boruları arasına sıkışan yavru kedi Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alınan kediye 'Işık' ismi verildi.

Uncalı Caddesi'nde kanalizasyondan kedi sesi duyan vatandaşlar durumu Konyaaltı Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden eden Konyalatı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli teknik ekip, kediyi sıkıştığı yerden çıkarmak için canla başla mücadele etti. Önce kanalizasyonun kilolarca ağırlıktaki beton kapaklarını tek tek kaldıran ekipler, daha sonra da sesin geldiği kanalizasyon borularının içine girdi. Ekipler, 1 günden fazla süredir kanalizasyon borusunda sıkıştığı belirtilen yavru kediye büyük güçlükle ulaştı.

Bulunduğu yerden çıkarılan kedi, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Uzun bir süre karanlıkta mahsur kalan ve bu nedenle de ürkek olduğu belirtilen kediye, Işık ismi verildi. Tüm tetkikleri yapılan ve oldukça sağlıklı olduğu belirtilen Işık, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahiplenilmeyi bekliyor.

Kanalizasyondan kurtarılan sevimli yavru kedi sahibini bekliyor

Kaynak: İHA

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