Kanalizasyona Sıkışan Köpek Yavruları Kurtarıldı
Babaeski'de kanalizasyonuna sıkışan 5 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Babaeski'de kanalizasyonuna sıkışan 5 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Nerhis Sokak'ta kanalizasyon çukurundan ses geldiğini fark eden çevredekiler durumu Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
İtfaiye ekipleri, kanalizasyonun içerisinde köpek yavruları olduğunu tespit etti.
Kanalizasyon çukurunun çevresini kırarak genişleten ekipler, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından 5 köpek yavrusunu kurtardı.
Yavru köpekler aynı bölgede serbest bırakıldı.