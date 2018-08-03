Kanalizasyona Düşen Çocuğun Cesedi Karadeniz'den Çıktı

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde kanalizasyon hattına düşen bir çocuğun cansız bedeni, ülkenin Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinin sahiline vurdu. Rusya'nın Krasnodar bölgesine bağlı Lazarevski ilçesinde 3 yaşlarındaki bir çocuk aşırı yağışlar nedeniyle bir kanalizasyon hattına düştü. Babaannesinin gözleri önünde kanalizasyon hattına düşen çocuk, babaannenin çabasına rağmen kurtarılamadı. Kurtarma ekiplerine haber verilse de ekipler çocuğun bedenini kanalizasyon hattında bulamadı. Öğlen saatlerinde kaybolan çocuğun bedeni akşama doğru, Lazarevski ilçesine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Soçi'de bulundu. Kanalizasyon hattının denize sürüklediği çocuğun Karadeniz'deki akıntıyla Soçi açıklarına kadar sürüklendiği öğrenildi.

(İHA)