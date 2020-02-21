Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı (2)
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Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı (2)

VİDANJÖR SAHİBİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDISakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalizasyon hattına kimyasal atık boşaltan vidanjörün sahibi Emre N. hakkında soruşturma başlatarak, yakalama kararı çıkardı.

21.02.2020 20:43 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:43
Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı (2)

VİDANJÖR SAHİBİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

, kanalizasyon hattına kimyasal atık boşaltan vidanjörün sahibi Emre N. hakkında soruşturma başlatarak, yakalama kararı çıkardı.


Kaynak: DHA
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