Kanalizasyona boşaltılan kimyasal atığın kokusu şehri sardı (2)
VİDANJÖR SAHİBİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDISakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalizasyon hattına kimyasal atık boşaltan vidanjörün sahibi Emre N. hakkında soruşturma başlatarak, yakalama kararı çıkardı.
21.02.2020 20:43 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:43
VİDANJÖR SAHİBİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalizasyon hattına kimyasal atık boşaltan vidanjörün sahibi Emre N. hakkında soruşturma başlatarak, yakalama kararı çıkardı.
Kaynak: DHA