Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekeleri Çöplük Değildir!

MANİSA (Bültenler) - İdare yetkilileri, kısa süre önce temizlenen hatlarının evsel atıklar yüzünden tekrardan tıkanması nedeniyle vatandaşları kanalizasyon hatlarına ve yağmursuyu ızgaralarına çöp atmamaları konusunda uyardı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda taşkınlara karşı önlem alarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına il genelinde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizliğine devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Merkez'de sorun yaşanan noktalar ile vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizliğine gece gündüz demeden devam ediyor. Kısa süre önce temizlenen kanalizasyon hatları ile yağmur suyu ızgaralarında tıkanıklığa sebep olan evsel atıklar, çalışma yapan ekipleri ve gören vatandaşları hayrete düşürdü. MASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları kanalizasyon hatları ile yağmursuyu ızgaralarına çöp atmamaları konusunda uyardı.

Temizlenen hatlar, atılan evsel atıklar nedeniyle tekrar tıkanıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, sürekli olarak yapılan temizlik çalışmalarının ve bu çalışmalarda harcanan emeğin boşa gitmemesi için kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına evsel atık atılmaması konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. Yetkililerden yapılan açıklamada, "Yağışlı havalarda taşkın yaşanmaması ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına tüm ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalarda kısa süre önce temizlenen kanalizasyon hatları ile yağmursuyu ızgaralarının bilinçsiz şekilde atılan evsel atıklar nedeniyle tekrardan tıkandığı görüldü. Su taşkınlarının yaşanmaması için vatandaşlarımızdan çöplerini yollara değil, çöp konteynerlerine atmalarını istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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