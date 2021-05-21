Kanalizasyon temizliğinde su tasarrufu sağlanıyor
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Kanalizasyon temizliğinde su tasarrufu sağlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kanalizasyon temizliğinde su tasarrufu sağlanıyor Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde düzenli olarak sürdürdüğü ana kanalizasyon hattı temizlik çalışmalarına Turgutlu'da da devam ediyor.

Kanalizasyon temizliğinde su tasarrufu sağlanıyor

MANİSA - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde düzenli olarak sürdürdüğü ana kanalizasyon hattı temizlik çalışmalarına Turgutlu'da da devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların kanalizasyon kaynaklı sorun yaşamaması için temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar Turgutlu ilçesine bağlı Mustafa Kemal mahallesinde devam ediyor. Yürütülen çalışmalarda kullanılan temizlik aracının kanal içerisindeki suda bulunan katı maddeleri ayrıştırıp mevcut su ile temizlik yapması sayesinde su tasarrufu sağlanıyor. Temizliği yapılan hatlara sarkıtılan robot ile de kanallarda herhangi bir sıkıntı olup olmadığı kontrol ediliyor. Herhangi bir problem olması durumunda ekipler anında müdahalede bulunuyor. Yürütülen çalışmaları Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı şube müdürleri ve Turgutlu MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci de yerinde inceledi. Çalışmalar tamamlandığında ilçede yaklaşık 15 kilometrelik ana kanalizasyon hattı temizlenmiş olacak.

Mustafa Kemal Mahalle Muhtarı Gıyasettin Polat, mahallesinde yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben ve mahalle sakinlerim yapılan çalışmaları takdir ediyoruz. Çok büyük ve güzel çalışmalar yapılıyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, müdürlerimize, daire başkanlarımıza, şeflerimize kısacası emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahallemizin sorunları bu yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte son bulacaktır" diye konuştu.

Kanalizasyon temizliğinde su tasarrufu sağlanıyor
Kanalizasyon temizliğinde su tasarrufu sağlanıyor
Kanalizasyon temizliğinde su tasarrufu sağlanıyor
Kanalizasyon temizliğinde su tasarrufu sağlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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