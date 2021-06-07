Kanalizasyon kuyusuna düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor
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Kanalizasyon kuyusuna düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor

Kanalizasyon kuyusuna düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor
Demirören Haber Ajansı / Emin Yeşil - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de yaklaşık 13 gün önce kanalizasyon kuyusuna düşen ördek kurtarılmayı bekliyor.

SULTANGAZİ'de yaklaşık 13 gün önce kanalizasyon kuyusuna düşen ördek kurtarılmayı bekliyor. Merkez Habibler Mahallesi'nde ikamet eden Selfinaz Taşdemir'in iki ördeğinden biri, yaklaşık 13 gün önce mahallenin kanalizasyon kuyusuna düşerek mahsur kaldı. Kanalizasyon çukurunda  sıkıştığı düşünülen ördeğin kurtarılması için itfaiye ve İSKİ ekiplerinden yardım isteyen Taşdemir, diğer ördeğinin de kanalizasyona düşmemesi için ayağını iple ağaca bağladı. Taşdemir, "13 gün oldu. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri geldi. Müdahale ettiler ama çıkaramadılar. İSKİ'nin müdahale etmesi gerektiğini söyleyip gittiler. İSKİ'yi aradık. Oradan gelen ekipler de kendi sorumluluk alanında olmadığını söyleyip gittiler. 13 gündür orada mahsur kalmış. Bir şey yiyemiyor. 13 gündür su ile yaşıyor. Ben kurtarılmasını bekliyorum. Çünkü hayvan acı çekiyor. Ölseydi ya da kaybolsaydı gam yemezdim. O da bir can. Arkadaşı dışarıda acı çekiyor, o içeride acı çekiyor. Bende o zaman üzülüyorum. Diğer ördeği kaçmasın diye bağladık. Kuyunun başına bağladık. Belki sesini duyar gelir diye" dedi. 

(Fotoğraf) 


Kanalizasyon kuyusuna düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor
Kanalizasyon kuyusuna düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin Yeşil

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