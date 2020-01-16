Kanalizasyon kuyusuna düşen kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, 5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen kediyi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, 5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen kediyi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.
Marul mevkisindeki inşaatta çalışan işçiler, kanalizasyon kuyusunda bir kedinin mahsur kaldığını yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, 5 metre derinliğindeki kuyuya halatla inerek, kediyi çıkardı.
Sağlık kontrolünden geçirilen kedi daha sonra salıverildi.