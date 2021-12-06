Kanalizasyon kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanalizasyon kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kanalizasyon kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralandı

Kahramanmaraş'ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan bir kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan bir kişi yaralandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durdu Mehmet D. (40) iki metre derinlikte çalıştığı sırada yaşanan toprak kayması sonucu mahsur kaldı.

Toprak altında kalan İşçi, arkadaşlarının yardımıyla toprak yığınının altından kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale ardından yaralı Durdu Mehmet D.'yi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekibi olayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kanalizasyon kazısında toprak kaydı: 1 işçi yaralandı

Yapmaması gerekeni yaptı! Isınmak için tenekeye tiner döküp yakan işçi, dehşeti yaşadı

Yapmaması gerekeni yaptı! Isınmak için tenekeye tiner döküp yakan işçi, dehşeti yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title