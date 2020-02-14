Kanalizasyon ızgara demiri çalan hırsızlar tutuklandı
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Kanalizasyon ızgara demiri çalan hırsızlar tutuklandı

Samsun'da farklı noktalarda bulunan yağmur suyu ve kanalizasyon suyu demir ızgaraları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

14.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:20
Kanalizasyon ızgara demiri çalan hırsızlar tutuklandı

'da farklı noktalarda bulunan yağmur suyu ve kanalizasyon suyu demir ızgaraları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.


Olay, ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin birçok farklı noktalarda ve farklı tarihlerde toplamda 24 kanalizasyon ızgara demiri, 2 adet demir kapak ve 11 adet pink baca kapağı hırsızlığı yaşanması sonrası Çarşamba İlçe Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan takip ve çalışmalar sonucu olayla ilgili T.K. ve S.K. isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltı işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edilen T.K. ve S.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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