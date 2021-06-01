Kanalizasyon Hattı Yenileme Çalışmalarımız Devam Ediyor

Kanalizasyon Hattı Yenileme Çalışmalarımız Devam Ediyor Vali/Belediye Başkan V. Sn. H. Engin Sarıibrahim, ilimiz genelinde devam eden kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.