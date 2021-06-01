Kanalizasyon Hattı Yenileme Çalışmalarımız Devam Ediyor
Kanalizasyon Hattı Yenileme Çalışmalarımız Devam Ediyor Vali/Belediye Başkan V. Sn. H. Engin Sarıibrahim, ilimiz genelinde devam eden kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.
Kanalizasyon Hattı Yenileme Çalışmalarımız Devam Ediyor Vali/Belediye Başkan V. Sn. H. Engin Sarıibrahim, ilimiz genelinde devam eden kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.
Bağlar Mahallesi.
Kaynak: Habermetre