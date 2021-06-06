Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı, işçi göçük altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı, işçi göçük altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Haberler | 3. Sayfa

Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı, işçi göçük altında kaldı Göçük altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı Kocaeli'de kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları...

Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı, işçi göçük altında kaldı

Göçük altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'de kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İzmit ilçesi Yassıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. İşçi H.E.'nin yaklaşık 2 metrelik göçük altında kalması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu göçük altından çıkarıldı. Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.E., ambulansa alınarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde bulunan Yassıbağ Mahalle Muhtarı Yusuf Toy, "Mahallemizde kanalizasyon çalışması esnasında işçi kardeşimiz toprak kayması sebebiyle göçük altında kalmıştır. İtfaiye ve sağlık ekipleri teknik çalışmalarıyla işçi kardeşimizi kurtardı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. 5 dakika içinde olay yerine geldiler. İşçi kardeşimizi göçük altından kurtardılar" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı, işçi göçük altında kaldı
Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı, işçi göçük altında kaldı
Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı, işçi göçük altında kaldı
Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı, işçi göçük altında kaldı
Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı, işçi göçük altında kaldı
Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı, işçi göçük altında kaldı
Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı, işçi göçük altında kaldı
Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı, işçi göçük altında kaldı
Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı, işçi göçük altında kaldı
Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı, işçi göçük altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik

Kanalizasyona düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor
Kanalizasyona düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor
Eski enişteden baltalı saldırı: 2 yaralı
Eski enişteden baltalı saldırı: 2 yaralı
Alkollü sürücü, 8 yaşındaki çocuğa çarptı
Alkollü sürücü, 8 yaşındaki çocuğa çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Merih Demiral Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında toprak kaydı, işçi göçük altında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:47:23. #1.15#

title