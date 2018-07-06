Kanalizasyon Hatlarının Temizliği Yapılmaya Başlandı

Kilis Belediyesi ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) işbirliğiyle kent merkezindeki kanalizasyon hatlarının temizliği yapıldığı bildirildi.

Kilis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "İSKİ ile Belediyemizin müşterek çalışması ile ilimizdeki kanalizasyon hatlarının temizliği yapılmaktadır. Temizlik sayesinde, özellikle kış aylarında hatlarda yaşanan tıkanmaların önüne geçilecektir. Temizlik çalışmaları sırasında, yollarda mecburi yön, şeritlerin kapatılması, gürültü gibi çevreye verilen rahatsızlıktan dolayı vatandaşlarımızın anlayışına sığınıyor, yapılan işlerin şehrimizin dirlik ve esenliği için yapıldığını belirtmek istiyoruz. Bugün Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesinde devam edecek olan çalışmaların yapılacağı cadde ve sokaklar şu şekildedir. Kazım Karabekir Caddesi, Camili Sokak, Ardıçlı Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Çukur Sokak ve Yiğitler Sokak" denildi. - KİLİS