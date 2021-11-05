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Kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması gerçekleştiriliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması gerçekleştiriliyor

Bilecik Belediyesi tarafından kentteki bütün kanalizasyon bağlantı hatlarında temizlik çalışması başladı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından kentteki bütün kanalizasyon bağlantı hatlarında temizlik çalışması başladı.

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) araçlarının da yer aldığı çalışma kapsamında tıkanmış veya işlevini kaybeden noktalarda da açma ve bakım çalışmaları yapılıyor. Bütün mahallelerde 20 gün devam etmesi planlanan çalışmanın tamamlanması ile olası su baskınları ve kötü kokunun engellenmesi sağlanacak.

Belediye Başkanı Semih Şahin, altyapının birçok alanında büyük çalışmalar başlattıklarını belirterek, yapılan çalışmalara katkı sağlayan büyükşehir belediyesi yetkililerine teşekkür etti. - BİLECİK

Kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması gerçekleştiriliyor

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