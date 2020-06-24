Kanalizasyon çukuruna düşen 2 kişi UMKE tarafından kurtarıldı
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Kanalizasyon çukuruna düşen 2 kişi UMKE tarafından kurtarıldı

Siirt'in Tillo ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen 2 kişi UMKE ekiplerince kurtarıldı.

Kanalizasyon çukuruna düşen 2 kişi UMKE tarafından kurtarıldı
24.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:27

Siirt'in Tillo ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen 2 kişi UMKE ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tillo ilçesine bağlı Çatılı köyünde meydana geldi. Cumali Demir (18), arkadaşıyla yolda yürüdüğü sırada fark etmediği kanalizasyon çukuruna düştü. Çukura düşen arkadaşını kurtarmaya çalışan Mustafa Sevinç (23) de bir anda dengesini kaybederek çukura düştü.

Kanalizasyonda kurtarılmayı bekleyen 2 arkadaşın sesini duyan çevreden geçen vatandaşların haber vermesiyle olay yerine UMKE, jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kanalizasyon çukuruna düşen Cumali Demir ve Mustafa Sevinç, UMKE ekiplerince kanalizasyon çukuruna inerek bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa Sevinç'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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