Kanalizasyon çalışması yapan işçilerin başında dururken havalı tüfekle vuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kanalizasyon çalışması yapan işçilerin başında dururken havalı tüfekle vuruldu

12.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:31
Kanalizasyon çalışması yapan işçilerin başında dururken havalı tüfekle vuruldu

ANTALYA'da, oturduğu apartmanın önünde kanalizasyon çalışması için çukur kazan işçilerin başında duran Doğan Tutku (52), havalı tüfekle vuruldu.

ANTALYA'da, oturduğu apartmanın önünde kanalizasyon çalışması için çukur kazan işçilerin başında duran Doğan Tutku (52), havalı tüfekle vuruldu. Tutku'nun erken saatte gürültüye neden olan çalışma yaptırdığı için vurulduğu öne sürüldü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi, Bahçeyaka Mahallesi 582 Sokak'ta meydana geldi. Apartmanlarının önündeki kanalizasyon çalışması için çukur kazan vidanjör firması çalışanlarının başında duran Doğan Tutku, karşı siteden havalı tüfekle ateş edilmesiyle vuruldu. Omzundan yaralanan Tutku, gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, apartmanın önünde bulunan vidanjörün ön camına da havalı tüfek mermisi isabet ettiği tespit edildi. Doğan Tutku'nun sabah erken saatte gürültüye neden olan çalışma yaptırdığı için vurulduğu ileri sürüldü. Polis, ateş açan kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.


Kanalizasyon çalışması yapan işçilerin başında dururken havalı tüfekle vuruldu
Kanalizasyon çalışması yapan işçilerin başında dururken havalı tüfekle vuruldu
Kanalizasyon çalışması yapan işçilerin başında dururken havalı tüfekle vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mike Pence Fuat Oktay Ziya Selçuk
Magazin Ajda Pekkan Demet Özdemir Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Mesut Özil Rıza Çalımbay Emre Taşdemir Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kanalizasyon çalışması yapan işçilerin başında dururken havalı tüfekle vuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 12:40:37. #1.14#
title