Kanalizasyon çalışması esnasında toprak kaydı: 1 işçi yaralandı - Haberler
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Kanalizasyon çalışması esnasında toprak kaydı: 1 işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kanalizasyon çalışması esnasında toprak kaydı: 1 işçi yaralandı

İSTANBUL (İHA) – Eyüpsultan'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Merkezinde yapımı devam eden kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.

EYÜPSULTAN (İHA) - İSTANBUL (İHA) – Eyüpsultan'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Merkezinde yapımı devam eden kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak altında kalan 1 İşçi diğer çalışanlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30'da Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden kanalizasyon çalışması esnasında toprak kayması meydana geldi. O sırada açılan kanalda bulunan işçi Yakup Çetinoğlu (38) göçük altında kaldı. Olayın yaşandığını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, arkadaşları tarafından çıkarılan Yakup Çetinoğlu'nu ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Toprak kaymasının yaşandığı yerde de güvenlik önlemleri alındı. Yaralı Yakup Çetinoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kanalizasyon çalışması esnasında toprak kaydı: 1 işçi yaralandı

Kanalizasyon çalışması esnasında toprak kaydı: 1 işçi yaralandı

Kanalizasyon çalışması esnasında toprak kaydı: 1 işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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