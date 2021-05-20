Kanalizasyon borusuna sıkışan kediler kurtarıldı
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Kanalizasyon borusuna sıkışan kediler kurtarıldı

Kanalizasyon borusuna sıkışan kediler kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Datça ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen iki yavru kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen iki yavru kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Datça İskele Mahallesinde kanalizasyon borusuna düşen iki yavru bulunduğu ihbarının ardından bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler kanalizasyon borusu içinde sıkışan kedileri bulundukları alanda kurtardı. - MUĞLA

Kanalizasyon borusuna sıkışan kediler kurtarıldı
Kanalizasyon borusuna sıkışan kediler kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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