Kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

150 Evler Mahallesi'ndeki Şehitler Camisi'ne namaz kılmak için gelen vatandaşlar, caminin yakınındaki bir apartmandan kedi sesleri geldiğini duydu.

Kedi yavrusunun apartmanın kanalizasyon borusuna sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine söz konusu adrese gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu kanalizasyon borularını kırarak kediyi kurtardı.

Apartmandaki bir tuvalet deliğinden düştüğü tahmin edilen kediye apartman sakinlerinin sahip çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA