Kanalizasyon borusuna giren yavru kediyi itfaiye kurtardı Adıyaman'da bir binanın kanalizasyon borusuna giren yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'da bir binanın kanalizasyon borusuna giren yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Varlık Mahallesinde bir binanın birinci katının tuvalet deliğine yavru bir kedi düştü. Kedinin sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kediyi kurtarmak için binanın zemin katında bulunan iş yerine inen itfaiye ekipleri, kanalizasyon borusunu çıkartmak için betonu kırdı.

Daha sonra boruyu yerinden çıkartan itfaiye ekipleri yavru kediyi sıkıştığı boru içerisinden çıkarttı. Kedi daha sonra doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA