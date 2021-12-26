KANALİZASYON BORUSU DÖŞEYEN İŞÇİ, TOPRAK ALTINDA KALIP ÖLDÜ - Haberler
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KANALİZASYON BORUSU DÖŞEYEN İŞÇİ, TOPRAK ALTINDA KALIP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kanalizasyon borusu döşedikleri sırada toprak kayması nedeniyle toprak altında kalan işçi Ferhat Doğan (25), hayatını kaybetti.

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KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kanalizasyon borusu döşedikleri sırada toprak kayması nedeniyle toprak altında kalan işçi Ferhat Doğan (25), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Sitede işçi olarak çalışan Ferhat Doğan, kanalizasyon borusu döşemek için yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura girdi. Doğan, iddiaya göre, ASKİ'den izin alınmadan yapılan çalışma sırasında toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı .Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmasında Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

KANALİZASYON BORUSU DÖŞEYEN İŞÇİ, TOPRAK ALTINDA KALIP ÖLDÜ

KANALİZASYON BORUSU DÖŞEYEN İŞÇİ, TOPRAK ALTINDA KALIP ÖLDÜ

KANALİZASYON BORUSU DÖŞEYEN İŞÇİ, TOPRAK ALTINDA KALIP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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