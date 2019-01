Kanalizasyon Bağlantısı Olmayan Sokaklar Mahalleliyi İsyan Ettirdi

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi sakinleri, mahallerinde kanalizasyon bağlantısı olmadığını ifade ederek bu duruma isyan etti. Gelen su faturalarında alamadıkları hizmet olan atık su kullanım bedelini ödediklerini belirten mahalleli, sorununa çözüm bulunmasını istiyor.

Bornova ilçesine bağlı Eğirdere Mahallesi'ndeki 80 ev ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu bazı sokaklarda, kanalizasyon bağlantısı olmaması vatandaşları mağdur etti. Konu ile ilgili olarak İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)'ne başvuru yaptıklarını belirten mahalleli, konunun bir an önce çözülmesini beklediklerini ifade ederek isyan etti. Kanalizasyon bağlantısı olmadığından, atıkların sağlık açısından da sorun oluşturduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Mehmet Demirel, "Kanalizasyon olmayan sokaklarımızla ilgili yetkili kurumlara başvuru yaptığımızda bizlere foseptik yapmamızı öneriyorlar. Gerekçe olarak da bu sokaklarımızın mahalle yerleşkesi dışında olduğunu gösteriyorlar. Yolu, suyu elektriği, telefonu ve interneti olan bir yer mahalle dışında olur mu? Almadığımız hizmet için her ay su faturalarında 'atık su kullanım bedeli' adı altında yaklaşık 30 lira ödeme yapıyoruz. Yetkililere sesleniyoruz; bir an önce bu sorun çözülsün, mağduriyetimiz giderilsin" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA