Kanalı kırılan leylek tedavi altına alındı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir öğretmen tarafından yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir öğretmen tarafından yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı.

İlçede bir okulda görev yapan Mehmet Pesen, İstasyon Mahallesi'nde yol kenarında yaralı leylek buldu.

Pesen, leyleği bir karton kutuya koyarak Osmaneli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Ağaç ya da bir binaya çarparak kanadı kırıldığı tahmin edilen yavru leyleğe ilk müdahaleyi Veteriner Hekim Bahadır Kaya yaptı.

Leylek, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Kaynak: AA