Kanaldaki köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar
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Kanaldaki köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de, ormanlık alandaki su kanalına giren köpeği kurtarmaya çalışırken mahsur kalan 2 yardım görevlisi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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Sultangazi'de, ormanlık alandaki su kanalına giren köpeği kurtarmaya çalışırken mahsur kalan 2 yardım görevlisi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sultangazi Şehir Ormanları Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'ndaki, Mimar Sinan tarafından İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla yer altına yapılan su yoluna bir köpeğin girdiği duyan arama kurtarma gönüllüsü Gökhan Gazoğlu ile Mustafa Kaygusuz, bölgeye gitti.

Kanala girerek yaklaşık 3,5 kilometre ilerleyen yardım gönüllüleri, burada mahsur kaldı. Dışardaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Su yolunu inceleyerek çalışmalara başlayan itfaiye ekipleri, iki arkadaşı bulundukları yerden çıkardı.

Ekiplerin yaptığı aramada köpek bulunamadı.

Kanaldaki köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar
Kanaldaki köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar
Kanaldaki köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar
Kanaldaki köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar

Kaynak: Anadolu Ajansı

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