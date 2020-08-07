Kanalda yüzerken kaybolan 17 yaşındaki Sezgin'i 15 dalgıç arıyor Antalya'da yeğeniyle birlikte serinlemek için girdiği kanalda gözlerden kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları 15 dalgıcın katılımıyla sürüyor.

Antalya'da yeğeniyle birlikte serinlemek için girdiği kanalda gözlerden kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları 15 dalgıcın katılımıyla sürüyor. Sahil güvenlik helikopterinin de havadan destek verdiği çalışmaları kaybolan gencin 10 yaşlarındaki yeğeni de üzüntüyle izliyor.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeğeni Ahmet Andariman ile birlikte kanal kenarına serinlemek için suya giren Sezgin Andariman, kanalda bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Genci göremeyen yeğeni durumu ailesine haber verdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri, çok sayıda polis ekibi ile tedbir amaçlı çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kanalda kaybolan S.A.'nın bulunması için dalgıç polisler istendi. Antalya Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler kanala girip arama çalışması yaptı. Aile yakınları zaman zaman sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri genç çocuğun yakınlarını sakinleştirmekte güçlük çekti.

1 kilometrelik alanda yaklaşık 2,5 saat tarama yapan ekipler, 17 yaşındaki gencin izine rastlayamadı. Havanın kararması sebebiyle ara verilen çalışmalara sabah erkenden yeniden başlanılacağı bildirildi.

15 dalgıç kanalda arıyor, helikopter havadan alanı tarıyor

Bugün sabah erken saatlerde arama çalışmaları ise devam etti. Çalışmalara Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı'na ait 15 dalgıç katıldı. Arama çalışmaları esnasında sahil güvenlik helikopteri de kanalı havadan taradı.

Yeğeni arama çalışmalarını izledi

Bölgede arama çalışmalarını gencin yakınları da izlerken, kaybolan gencin en son birlikte yüzdüğü 10 yaşlarındaki yeğeni Ahmet Andariman da kanala girdikleri alana gelerek çalışmaları izledi. Üzgün görülen çocuğu polis bir yandan teskin ederken, bir yandan da bilgisine başvurdu.

Kanaldaki çalışmalar karadan, su altından ve havadan devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA