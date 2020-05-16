Kanalda susuz kalan 3 ton inci kefali, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kanalda susuz kalan 3 ton inci kefali, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı

VAN'da, Erçek Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan göç ederek yumurtalarını bırakmak üzere sulanan tarlaların suyunun doldurduğu kanala gelen ve burada ölmek üzere olan 3 ton inci kefali balığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak, başka alanlara taşınırken, kanaldan 150 kilo balık...

Kanalda susuz kalan 3 ton inci kefali, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı
16.05.2020 22:00 | Son Güncelleme: 16.05.2020 22:01

VAN'da, Erçek Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan göç ederek yumurtalarını bırakmak üzere sulanan tarlaların suyunun doldurduğu kanala gelen ve burada ölmek üzere olan 3 ton inci kefali balığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak,  başka alanlara taşınırken, kanaldan 150 kilo balık ölü ise olarak çıkarıldı.

Van Gölü'ndeki tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor.  Bu sürede avlanması yasak olan inci kefali için jandarma ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, gece- gündüz denetim yapıyor. Karadan ve havadan yapılan denetimlerde, kaçak avcılar anında yakalanıyor. İpekyolu ilçesine bağlı Karagündüz Mahallesi'nden çiftçilerin suladığı tarlalardan gelen suyun, Erçek Gölü'ne dökülen kanala dolması üzerine, gölde bulunan balıklar yumurtalarını bırakmak için bu kanala göç etti. Kanal suyunun kesilmesi üzerine ölmek üzerine olan balıkları fark eden mahalle sakinleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Mahalleye gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şube ekipleri, kanalda sıkışan ve ölmek üzerine olan 3 ton canlı balığı kurtararak, başka alandaki tatlı suya taşıdı. Ekipler, kanaldan 150 kilo da ölü balık çıkardı.

Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, VASKİ Genel Müdürünü arayarak balıkların göç güzergahı olan kanala koruge boruları döşenmesi istedi. Bölgede yapılan incelemede, zeminin düz olması nedeniyle buna uygun olmadığı kararına varıldı.

Görentaş, daha sonra Büyükşehir ve İpekyolu Belediyelerini arayarak, çözüm bulunması için yardım istedi. Bunun üzerine, 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle birlikte, balıkların ölmemesi için kanalın girişine mazgal bırakılacağı belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı Haber
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı Haber
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti Haber
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Ordu-Samsun arasındaki 7 metrelik yol, sokağa çıkma yasağını ikiye böldü
Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı
Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı
6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
Nihat Özdemir'in 'Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz' sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Nihat Özdemir'in "Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz" sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Sırrı Süreyya Önder
Magazin Sinan Özen Şahan Gökbakar Burcu Esmersoy Jennifer Lopez
Spor Hasan Şaş Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Antalya Gaziantep Instagram
Şu an buradasınız: Kanalda susuz kalan 3 ton inci kefali, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 22:14:09. #1.14#
title