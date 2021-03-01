Kanalda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Kanalda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

01.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:03
Kanalda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

MALATYA'da, kanalda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MALATYA'da, kanalda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zafer Mahallesi Kanalboyu bölgesinde bulunan kanalın üzerinde gezinen kedi, dengesini kaybedip su kesme demirinin üzerine düştü. Çevredekiler kediyi fark edip kurtarmaya çalıştı. Kediyi kurtarmayı başaramayan vatandaşlar daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri düşen kediyi 10 dakikalık çalışmayla kanaldan çıkararak kurtardı. Kedi, vatandaşlar tarafından sahiplenildi.


Kanalda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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